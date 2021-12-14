 الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قوانين تستهدف الأسرى والفلسطينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قوانين تستهدف الأسرى والفلسطينيين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 12:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 12:30 م

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على 3 قوانين "عنصرية" تستهدف الأسرى والفلسطينيين عمومًا، وتوسع من صلاحيات جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويُنتظر المصادقة على هذه القوانين بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن تصبح سارية المفعول.

ويسمح أحد مشروعات القوانين بتعزيز قوات مصلحة السجون بقوات من الجيش، وذلك بهدف قمع الأسرى في السجون الإسرائيلية وتضييق الخناق عليهم، كما جرى التصويت على مشروع آخر تحت عنوان "خدمة الأهداف القومية" ويتيح للجيش الإسرائيلي إرسال تعزيزية خاصة للشرطة.

أما مشروع القانون الثالث، فيستهدف المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، ويتيح للجيش والشرطة الإسرائيلية اقتحام المنازل وتفتيشها، دون الحصول على أمر من المحكمة، تحت ذريعة لجم ومكافحة الجريمة والعنف داخل أراضي الـ 48.

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