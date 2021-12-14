روسيا: نراقب فرقاطة فرنسية في البحر الأسود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها تراقب فرقاطة فرنسية دخلت البحر الأسود، في وقت زاد فيه التوتر بين موسكو والدول الغربية بسبب الملف الأوكراني.

وأشار وزير الدفاع الروسي في بيان نقلته وكالات أنباء روسية إلى أن "قوات وموارد أسطول البحر الأسود بدأت مراقبة نشاطات فرقاطة أوفيرن للبحرية الفرنسية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتتهم كييف وحلفاؤها في الغرب روسيا بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود دعماً للانفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو.

في المقابل، يتهم الكرملين كييف والغرب وحلف شمال الأطلسي بتعزيز التوتر بمناورات قرب الحدود مع روسيا.