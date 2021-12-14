كورونا يوقف الإنتاج في أكثر من 20 شركة صينية

اضطرت شركات في منطقة أعمال رئيسية في الصين إلى وقف إنتاجها بسبب تفشي فيروس كورونا، حسب الإعلام الرسمي اليوم الثلاثاء.

وأعلنت أكثر من 20 شركة مسجلة وقف الإنتاج مؤقتاً في مقاطعة تشجيانج، بينها شركات كيماويات وشركات أدوية ومصنعو آلات، وأمرت السلطات بالإغلاق للحد من تفشي الفيروس، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت السلطات أن تفشي الفيروس في المقاطعة شرقي البلاد، وتسجيل أكثر من 200 إصابة بكورونا منذ 5 ديسمبر الجاري، في مدن نينجبو وشاوشينج وهانغتشو.

وسيطرت الصين إلى حد كبير على الفيروس منذ العام الماضي، لكن السلطات تتخذ إجراءات صارمة على الفور لاحتواء أي تفش محلي متكرر، وتفرض في كثير من الأحيان حظر التجول والفحوص الجماعية.

وتؤدي هذه التدابير في كثير من الأحيان إلى تعطيل الأعمال التجارية، لكن الحكومة تقول إن الضرر سيكون أكبر بكثير إذا انتشرت العدوى في البلاد.

وسجلت الصين 51 إصابة جديدة بالفيروس، اليوم الثلاثاء.