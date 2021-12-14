اتفاق بين تحالفي العزم وتقدم لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية

اتفق زعيما تحالف (العزم) بقيادة خميس الخنجر، وتحالف (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، على تشكيل وفد موحد للتفاوض مع الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وذكر بيان صحفي مشترك في ختام إجتماع ضم الزعيمين الخنجر والحلبوسي، اليوم، لتدارس سبل إخراج البلاد من الأزمة الراهنة وفق رؤية مشتركة أنه تم "إعداد ورقة مشتركة تُعرض على الشركاء السياسيين، تتضمن رؤية موحدة وأفكارا حول الشراكة بإدارة القرار في الدولة".

وتضمن البيان معالجة عدة ملفات قضايا المختفين قسرا وإعادة النازحين ومراعاة حقوق المحافظات المحررة في الموازنة العامة وتخصيص المبالغ اللازمة لإعادة إعمارها، وغيرها من الملفات المصيرية وتقديم شخصيات كفوءة للمشاركة في الحكومة المقبلة وفق مبدأ الشراكة لا المشاركة.

واتفق الجانبان على تشكيل وفد تفاوضي موحَّد يضم تحالفي تقدم والعزم، للتفاوض مع بقية الشركاء، بالإضافة إلى تحديد توقيتات زمنية لاجتماعات دورية أسبوعية بين التحالفين، بغيةَ مناقشة تطورات الأوضاع السياسية.

وشدد التحالفان على تشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن وفقا للاستحقاقات الدستورية، لتلبي حاجة المواطن وتحفظ سيادة العراق.