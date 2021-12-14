أوربان: المجر ستؤجل عملية شراء مطار بودابست بسبب مشاكل الميزانية

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان اليوم الاثنين، إن بلاده لن تعيد شراء مطار بودابست الدولي كما كان مقررا قبل الانتخابات العامة وذلك بسبب المخاوف بشأن عجز الميزانية والتضخم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن أوربان قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة من وسط أوروبا اليوم الاثنين ، :" لا أرى أن إعادة شراء المطار قبل الانتخابات، أمر واقعي".

يشار إلى أن الحكومة المجرية كانت قد سعت لشراء هذه المنشأة التجارية الهامة الواقعة في العاصمة المجرية بودابست قبل الانتخابات المتوقعة في نيسان/ أبريل المقبل مقابل مبلغ 44ر4 مليار يورو (5 مليارات دولار).