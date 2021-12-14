ألمانيا: نحو 80% من مستخدمي الإنترنت راحوا ضحية للجرائم الإلكترونية

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري في ألمانيا ارتفاعا ملحوظا في نسبة مستخدمي الإنترنت في البلاد الذين راحوا ضحية للجرائم الإلكترونية.

وذكرت مؤسسة "بيتكوم" لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اليوم، أن 79% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم تعرضوا لهذه الجرائم خلال الـ12 شهرا الماضية مقابل نحو 66% في العام الماضي.

وأوضحت النتائج أن 47% من المستخدمين قالوا إن أجهزتهم أصيبت ببرامج ضارة مقابل 48% في العام الماضي.

وارتفعت نسبة المستخدمين الذين تعرضوا لنقل بياناتهم الشخصية دون علمهم من 33 إلى 39%، وقال 19% من المستخدمين إنهم تعرضوا للاحتيال خلال التسوق عبر الإنترنت، وقال 15% إنهم تعرضوا للاحتيال خلال التعامل المصرفي على الإنترنت.

وأوضحت النتائج زيادة قوية على نحو ملحوظ في نسبة المستخدمين الذين تعرضوا للتعديات اللفظية والتصريحات المتطرفية، حيث قال 21% إنهم تعرضوا لتعديات لفظية خطيرة في الشهور الـ12 الماضية مقابل 13% قبل عام، وقال 14% ممن شملهم الاستطلاع إنهم واجهوا محتويات متطرفة بزيادة سبعة أضعاف مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام.

من جانبه، علق رئيس بيتكوم اخيم برج على نتائج الاستطلاع قائلا إن "الجرائم الإلكترونية حاضرة في الوقت الراهن كما لم تكن من قبل".

وبحسب الأرقام، فقد ازداد الخوف لدى المستخدمين من الوقوع ضحية لجرائم الإنترنت حيث أعرب 83% من المستخدمين عن تخوفهم من تعرض أجهزتهم لبرامج ضارة مقابل 75% قبل عام.

وأعرب 85% منهم عن تخوفهم من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم الشخصية عن طريق شركات مقابل 79% قبل عام.