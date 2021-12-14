الداخلية تضبط تشكيلين عصابيين و179 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيلين عصابيين و179 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي متنوع، خلال 24 ساعة.

وتمكنت حملات الوزارة خلال 24 ساعة، من ضبط 179 قطعة سلاح ناري بحوزة 154 متهمًا، شملت المضبوطات (14 بندقية آلية، 30 بندقية خرطوش، 7 طبنجات، 128 فردا محليا، و305 طلقات مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، و252 قطعة سلاح أبيض).

ونفذت الحملات، التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، 85 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت تشكيلين عصابيين ضم 12 متهما ارتكبوا 4 حوادث متنوعة، 246 قضية مخدرات بإجمالي 263 متهما، ضبط خلالها 51 كيلو مخدرات، و52 متهما ومراقبا هاربا، و20 متهمًا بالبلطجة، و263 دراجة نارية مخالفة، و27 ألف مخالفة مرورية.

وتمكنت القوات من فحص 60 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، تبين إيجابية 12 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.