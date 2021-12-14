مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطلب عقد جلسة خاصة بشأن الأوضاع في إثيوبيا

من المتوقع أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعا حول اثيوبيا بطلب من الاتحاد الأوروبى وبدعم من 17 عضوا في مجلس حقوق الإنسان و36 دولة أخرى مراقبة.

وقالت لوتي نودسن سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة بجنيف، إن المجموعة الدولية لديها التزام أخلاقي بمحاولة منع الانتهاكات في إثيوبيا وضمان تحقيق العدالة للضحايا.

وفى وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات فى إثيوبيا بالتحقيق فى فظائع وانتهاكات، لحقوق الإنسان بولايتي "أمهرة، وعفر".

فيما قالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، أمس الأول، إن الولايات المتحدة تلاحظ بقلق بالغ تقارير جديدة غير مؤكدة تزعم ارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وأعمال وحشية، وتدمير للبنية التحتية المدنية فى منطقتي أمهرة وعفر بإثيوبيا.

ودعا البيان جميع الجهات المسلحة إلى نبذ العنف ضد المدنيين، كما حث السلطات على التحقيق في هذه التقارير للوقوف على مدى صحتها والالتزام بعمليات شاملة وشفافة لمحاسبة الأطراف المسؤولة.