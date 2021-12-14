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الصحة: 466 موافقة رسمية بشأن زراعة الأعضاء خلال العام الجاري

أرشيفية<br/>
أرشيفية

نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 5:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 5:09 ص

ذكر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، أن مصر بها 46 مركزا مرخصا لزارعة الأعضاء البشرية، مؤكدًا أنه منذ يناير الماضي حتى الآن صدرت 466 موافقة خاصة بزراعة الأعضاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الإثنين، أن القانون الخاص بزراعة الاعضاء يسمح بنقل الاعضاء من المتوفى لكنه لم يتم تفعيله حتى اليوم.

وتابع: «نخطط لإعادة عرض ملف نقل الأعضاء من المتوفى إلى الحي على المجتمع».

وأكد متحدث وزارة الصحة، أن نقل الأعضاء من الشخص المتوفي إلى الحي لا يتعارض مع القواعد الدينية، مستكملا: «نحتاج الى حوار مجتمعي لتوضيح هذا الامر، تقبل المجتمع لفكرة نقل الاعضاء أهم من كل القوانين.

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