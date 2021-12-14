طالب وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، من البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، ضرورة مشاركة محمد مجدي أفشة أساسيًا في مباراة تونس.

وتلعب مصر غدًا الأربعاء في الساعة الخامسة، أمام تونس، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب، المقامة في قطر حتى 18 من شهر ديسمبر الجاري.

وقال وليد صلاح، في تصريحات لإذاعة (أون سبورت):" كيروش مطالب بعدم إجراء أي تعديل أو خطط في التشكيل الأساسي للمنتخب أمام تونس".

وأضاف:" يجب على كيروش الدفع بأفشة أساسيًا، كما أتمنى الدفع بأحمد رفعت في التشكيل الأساسي، كونه يجيد الضغط على الخصم".

وأكمل:" سنواجه صعوبات كبرى، حال تلقت شباكنا لهدف، تونس تمتلك لاعبين مميزين أبرزهم يوسف المساكني وفرجاني ساسي".

وانتقل وليد صلاح للحديث عن أزمة تعارض موعد كأس الأمم الإفريقية مع مونديال الأندية، قائلا: "الاتحاد الإفريقي عليه إيقاف هذا الصداع، بتقديم موعد كأس الأمم 4 أيام فقط".

وختم: "على الكاف أن يخرج من هذا المأزق بتقديم موعد البطولة الإفريقية، خاصة أن الهلال السعودي سوف يجد أزمة وقد يخسر خدمات ماريجا، وأيضا هناك أزمة في تشيلسي، ولكن يبقى الأهلي هو المتضرر الأكبر".