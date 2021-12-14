 عضو بالسيادة السوداني يؤكد التزام بلاده بالاتفاقيات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عضو بالسيادة السوداني يؤكد التزام بلاده بالاتفاقيات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية

سمر إبراهيم
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 7:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 7:12 م
التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الثلاثاء، وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة جوليان صامويل مدير مكتب المدعي العام للمحكمة.

وأكد عقار، خلال اللقاء التزام السودان بالاتفاقيات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم التسهيلات اللازمة وفقاً للشروط والقوانين وحماية الشهود.

وأشاد الوفد، بموقف الحكومة السودانية وتعاونها مع المحكمة الجنائية، وبحث اللقاء ملف إصدار الفيزا للأجانب حماية للشهود، وقضية التعاون والتنسيق بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية في ظل غياب وزير العدل.

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