ضبط 3750 كيلو أغذية مجهولة المصدر في حملة مكثفة بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الإثنين، ضبط 3750 كيلوجرام أغذية مجهولة المصدر.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى شن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بالقناطر، والرقابة والمتابعة بالمحافظة، حملة مكثفة على المنشآت الغذائية أسفرت عن ضبط 60 جوال دقيق، و10 أجولة أرز، و5 أجولة فوصوليا، و5 أجولة ترمس غير مدون عليها أي بيانات دالة على مصدرها.

وكشفت عن سحب عينات من المضبوطات وإعدام 390 كيلو منتجات تالفة وفاسدة من التوابل والبقوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق.