واشنطن وباريس تحذران رعاياهما من ارتياد صالة للرياضة في موريتانيا

حذرت الولايات المتحدة وفرنسا، اليوم الثلاثاء، رعاياهما بموريتانيا من ارتياد واحدة من أكبر صالات الرياضة في العاصمة نواكشوط بسبب مخاوف من تهديد إرهابي.

ودعت سفارة الولايات المتحدة في نواكشوط الأمريكيين إلى الامتناع عن ارتياد تلك الصالة؛ لإمكانية وجود تهديد إرهابي، وفور صدور التحذير الأمريكي أصدرت السفارة الفرنسية تحذيرا مماثلا للرعايا الفرنسيين بتفادي ارتياد تلك الصالة ولنفس الدواعي.

ولم تعط السفارتان الغربيتان مزيدا من الإيضاحات حول شكلٍ ومصدر ومستوى التهديد الإرهابي.

ويعيد هذا التحذير إلى الأذهان الفترة ما بين سنوات 2005 و2011 التي تعرضت فيها البلاد لعمليات إرهابية استهدفت مصالح ورعايا غربيين في مناطق مختلفة من البلاد منها العاصمة نواكشوط. ولم يصدر عن السلطات الموريتانية أي تعليق على الموضوع.