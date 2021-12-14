توقعات زيادة الفائدة في باكستان تتراوح بين 50 و200 نقطة أساس

يتوقع المحللون قيام البنك المركزي الباكستاني بزيادة سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق من اليوم الخميس.
وتراوحت توقعات 46 محللا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم بشأن الزيادة في الفائدة بين 50 و200 نقطة أساس.
وتوقع 21 محللا زيادة الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فيما توقع 13 محللا زيادتها بمقدار 125 نقطة أساس.
وتوقع محللان زيادتها بمقدار 50 نقطة أساس و75 نقطة أساس.
و توقع 6 محللين زيادة الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بينما توقع محلل واحد زيادتها بمقدار 175 نقطة أساس وآخر بمقدار 200 نقطة أساس.