السعودية: السماح بالعمرة للقادمين من الخارج من سن 12 فما فوق

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الفئات العمرية المسموح لها بأداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وزيارة الروضة الشريفة هي لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق، وذلك للمواطنين والمقيمين داخل السعودية، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، مع اشتراط ظهور حالة "محصّن" في تطبيق "توكلنا" الخاص برصد حالات كورونا.



وفيما يخص مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أكدت أنه يجب عليهم تسجيل إثبات اللقاح في منصة "مقيم" قبل الدخول للسعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" بعد الوصول إلى المملكة، وبعد تحديث الحالة الصحية في "توكلنا" يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة من تطبيق "اعتمرنا" وفقا لبيان صادر عن وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الثلاثاء.



أما للقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، أفادت "وزارة الحج والعمرة بأنه يتوجب عليهم تسجيل إثبات اللقاح في منصة "قدوم" قبل دخول السعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" بعد الوصول إلى المملكة، وبعد تحديث الحالة الصحية في "توكلنا" يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة من تطبيق "توكلنا" أو تطبيق "اعتمرنا"، منوهة بأن شركة العمرة ستتولى استخراج التصاريح اللازمة للمعتمرين القادمين بتأشيرة عمرة من خارج السعودية.