مجلس العموم البريطاني يوافق على قواعد جونسون بشأن كورونا

تمكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من هزيمة تمرد من جانب أعضاء حزب المحافظين الذي ينتمي إليه بشأن استراتيجيته الخاصة بفيروس كورونا، حيث صوتت أغلبية بمجلس العموم لصالح تأييد القواعد الجديدة بشأن ارتداء الكمامات وما يسمى تصاريح المرور لأماكن معينة والخاصة بكوفيد- 19.



وتم تمرير مشروع قانون ارتداء الكمامات بتأييد 441 صوتا مقابل 41، كما تم تأييد قاعدة لفرض استخدام تصاريح عبور في بعض الأماكن بتأييد 369 صوتا، مقابل معارضة 126 صوتا، من بينهم 96 عضوا من حزب المحافظين، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



ويواجه جونسون أكبر تمرد من حزب المحافظين بسبب القيود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا في تصويتين آخرين في مجلس العموم اليوم الثلاثاء.



كما يجري المجلس تصويتا آخر بشأن جعل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلزامية بالنسبة للعاملين في خدمة الرعاية الصحية.