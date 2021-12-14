عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد احتفالات صاخبة بمناسبة إنارة شجرة الميلاد في باب الجديد بالبلدة القديمة الواقعة بمدينة القدس المحتلة.

وشارك في حفل إضاءة الشجرة، المئات من المسيحيين ولفيف من ممثلي الكنائس المسيحية على رأسهم مطران الكنيسة اللوثرية إبراهيم عازار، وكاهن رعية اللاتين أمجد صبارة.

وبدأت الفعاليات بتزيين الأزقة والحارات المقدسية إيذانا ببدء احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، بمشاركة فرق الكشافة التي انطلقت من باب الخليل وصولا إلى باب الجديد على إيقاعات تخص المناسبة، صاحبت التراتيل والأناشيد الدينية.

وتخلل الحفل عدة كلمات للمطارنة وممثلي المؤسسات المسيحية في القدس، الذين أكدوا أهمية إضاءة شجرة الميلاد في المدينة التي تعتبر حاضنة الأديان وأرض الرسالات السماوية، ودعوا إلى نشر رسالة المحبة والسلام التي جاء بها المسيح عليه السلام.