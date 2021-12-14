الكرملين: الرئيسان الروسي والصيني يبحثان غدا الوضع الدولي المتوتر

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الوضع الدولي المتوتر وخاصة في القارة الأوروبية وكذلك الخطاب العدواني للناتو والولايات المتحدة الأمريكية يتطلب مباحثات بين موسكو وبكين.

وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، عبر تقنية الفيديو كونفرنس غدا الأربعاء، القضايا الدولية وكذلك مسألة الطاقة، وتقييم نتائج العمل المشترك وسبل تطوير العلاقات الاستراتيجية الروسية - الصينية.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم الثلاثاء، قال «بيسكوف» إن الرئيسين سيتبادلان خلال المحادثات وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المحادثات ستتطرق إلى موضوع إمدادات الغاز الروسي إلى الصين والعقود الجديدة، عقب المتحدث باسم الكرملين: «حوار الطاقة سيكون بالتأكيد على جدول الأعمال».

وذكر المتحدث باسم الكرملين أن أهم المسائل التي سيتم بحثها هي العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في مجال التقنيات العالية والاستثمارات المشتركة والتجارة.