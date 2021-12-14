القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: ثناء الرئيس السيسي على طلاب الكورال لفتة انتباه

قال الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إنّ الجامعة تتميز بأنها جامعة الأنشطة والفنون والموسيقى، والأنشطة العملية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّ كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان أقدم كلية في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن ثناء الرئيس عبد الفتاح السيسي على طلاب الجامعة الذين قدموا الكورال؛ يمثل لفتة للانتباه لمثل هؤلاء الشباب النابغ.

وأكد أن جامعة حلوان تهتم بجميع أنواع المواهب بجميع الكليات، لافتًا إلى أن الجامعة بها أكبر مجمع للفنون، والذي يستضيف العروض الخارجية أيضًا لتنمية المواهب الطلابية، مشيدًا بالطالبة كنزي (طالبة فنون جميلة) التي غنت أمام الرئيس السيسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة لجامعة كفر الشيخ، حيث شارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى آرائهم.