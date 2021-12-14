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أسعار صادرات كوريا الجنوبية تقفز بنسبة 25.5% في نوفمبر

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 2:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 2:49 ص

ذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء أن أسعار الصادرات في البلاد ارتفعت بنسبة 5ر25% على أساس سنوي في نوفمبر، بزيادة طفيفة عن 3ر25% جرى تسجيلها في أكتوبر.

وارتفعت أسعار الواردات على أساس سنوي بنسبة 5ر35%، حيث انخفضت من 8ر38% الشهر السابق.

وانخفضت أسعار الصادرات على أساس شهري بنسبة 0ر1% وانخفضت أسعار الواردات بنسبة 6ر0%.

وتفصيليا، انخفضت أسعار صادرات المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات بنسبة 1ر2% في تشرين ثان/نوفمبر وقفزت بنسبة 2ر13% على مدار العام، في حين انخفضت منتجات الصناعة التحويلية بنسبة 0ر1% في ذلك الشهر وقفزت بنسبة 5ر25% على مدار العام.

وانخفضت أسعار استيراد المواد الخام بنسبة 2ر1% في تشرين ثان/نوفمبر وارتفعت بنسبة 1ر79% على أساس سنوي، في حين تراجعت السلع الوسيطة بنسبة 3ر0% على أساس شهري وقفزت بنسبة 9ر29 %على أساس سنوي.

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