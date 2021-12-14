 بلينكن: الوقت ينفد أمام إيران.. وملتزمون بالدبلوماسية معها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن: الوقت ينفد أمام إيران.. وملتزمون بالدبلوماسية معها

أنتوني بلينكين
أنتوني بلينكين
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 12:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 12:35 م

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة بالدبلوماسية مع إيران، مشددًا على أن الوقت ينفد أمام إيران.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم خلال زيارته لإندونيسيا أوردته قناة الحرة الأمريكية، إن إيران لم تلتزم بمفاوضات حقيقية بشأن الاتفاق النووي خلال محادثات فيينا.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي، بوقف الأعمال العدائية في منطقة المحيطين الهادي والهندي، مضيفًا أن واشنطن ستعمل مع حلفائها وشركائها للدفاع عن النظام القائم، وضرورة ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "الأمر لا يتعلق بمنافسة بين منطقة متمركزة حول الولايات المتحدة والصين إنما بدعم الحقوق والاتفاقيات المسئولة عن السلام والازدهار التي عرفتها هذه المنطقة والعالم".

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