أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن متغير أوميكرون يمثل الآن ما يقرب من 3 % من إجمالي حالات كوفيد-19 المسجلة في البلاد، مما يدل على أن المتحور الجديد بدأ في الانتشار بالولايات المتحدة.

وقدر مركز السيطرة على الأمراض - في إفادة إعلامية، نقلت عنها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - أن أوميكرون يمثل 2.9 % من الحالات الأمريكية المسجلة في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر الجاري، ارتفاعا من 0.4 % قبل أسبوع.

ومن المتوقع أن يرتفع الرقم بسرعة في ظل الارتفاع الحاد في إصابات أوميكرون في البلدان الأخرى. على سبيل المثال، قدر المسؤولون في بريطانيا أن أوميكرون سيكون المتحورالسائد هناك في غضون أيام.