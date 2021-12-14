أبوظبي تفتتح محكمة أحوال شخصية لغير المسلمين

دشنت دائرة القضاء في أبوظبي محكمة متخصصة لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون تنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بصفته حاكما للإمارة.

وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف العبري، إن المحكمة الجديدة ستختص بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وستكون نماذج الدعاوى الخاصة بها وإجراءاتها مزدوجة اللغة لتشمل اللغتين العربية والإنجليزية، تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية.

وأضاف للصحفيين اليوم الثلاثاء أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذي تطبقه المحكمة يعد الأول من نوعه عالميا لتطبيق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، إذ يتعرض لأدق التفاصيل المتعلقة بمسائل الأسرة لغير المسلمين، ويوفر مظلة قضائية حديثة للأجانب لحل النزاعات بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.