كشف حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة التي كانت تدير الزمالك في الفترة الماضية أنه جاهز للخضوع للتحقيق بشأن المخالفات التي يتهمه فيها بعض الأشخاص، لكنه وصف الأمر بـ "التهريج".

وتابع السيد في تصريحات تليفزيونية، من خلال برنامج، بوكس تو بوكس، مع الإعلامي محمد شبانة المذاع على فضائية etc، اليون، الثلاثاء: "أنا جاهز للتحقيقات بشرط أن يكون التحقيق في النيابة العامة وليس تحقيق داخلي".

وطالب السيد التحقيق في المتسبب في قضايا كلا من حسام أشرف وداكوستا مساعد باتشيكو وباتشيكو نفسه وجروس ومساعده، ومعروف يوسف ونادي مارتيمو البرتغالي وسبورتنج لشبونة وحميد أحداد".

وتابع السيد: "هذه 12 مخالفة أتذكرها كلفت النادي 275 مليون جنيه، من المتسبب فيها، هذه المخالفات حاولنا حل بعضها وأتوقع أن يكون هناك عقوبات أخرى في المستقبل قد تمتد لتواصل لإيقاف القيد".

وواصل: "إخطاري بالتحقيق في الزمالك تهريج، وخلال عملى كنت أشتغل لصالح الزمالك، ولابد أن يعمل كل الأطراف لصالح الفريق".

ونفى عضو مجلس إدارة النادي واقعة قيد نجله في النادي قائلا: "كيف أقيد نجلي في النادي وهو موقوف من القيد، لدى 22 لاعبا تم اعارتهم للأندية، نجلى كان يلعب في وادي دجلة ومنتخب الشباب ويلعب في أحد الأندية ولن أفصح عن النادي الذي سيلعب له إلأ في يناير القادم".

وعن انتقال نجله للأهلي قال حسين السيد: "لم لا؟! نحن في عصر الاحتراف، ورغبة إبنى هي الفيصل في تحديد وجهته المقبلة".