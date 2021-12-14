الرئيس القبرصي يستقبل شكري لبحث سبل التعاون الثنائي

استقبل الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، صباح اليوم الثلاثاء، سامح شكري، وزير الخارجية، في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ولتناول سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي.

ونشر السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء، صورًا ومقطع فيديو يرصد جانبًا من لقاء الوزير شكري مع الرئيس القبرصي.

في مستهل زيارته لقبرص، يستقبل الآن الرئيس القبرصي "نيكوس أنستاسيادس" وزير الخارجية #سامح_شكري في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ولتناول سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي.

🇪🇬 🤝🇨🇾 @CYpresidency@AnastasiadesCY pic.twitter.com/GYGxEa4Bwt — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 14, 2021

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، مساء أمس الاثنين، في زيارة ثنائية تلبيةً للدعوة الموجهة من نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، حيث من المنتظر عقد مباحثات بين الجانبين تتناول كافة أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الزيارة تأتي في إطار الدفع المستمر للعلاقات الثنائية والمتابعة لنتائج اجتماع اللجنة العليا للتعاون المصري القبرصي والتي تم تدشينها في القاهرة في سبتمبر الماضي برئاسة رئيسي البلدين، وكذا التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.