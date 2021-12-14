الصحة: إصدار 3578 ترخيصا لمنشآت طبية خاصة خلال 5 أشهر

أعلنت وزاة الصحة والسكان، إصدار وتجديد التراخيص لـ3578 منشأة طبية خاصة على مستوى الجمهورية، ومنح تراخيص مزاولة المهن الطبية لـ51 ألفا و854 من أعضاء الفريق الطبي، خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أكتوبر الماضي، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تحديث المعايير والاشتراطات الصحية للمنشآت الطبية الخاصة، بالتعاون مع جميع الإدارات بوزارة الصحة والسكان، وذلك لوضع معايير ثابتة وموحدة لمعاينة المنشآت الطبية والتفتيش عليها، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، لافتا إلى تنوع المنشآت الطبية الخاصة التي تم إصدار تراخيص لها ما بين عيادات، ومراكز طبية، ومراكز علاج طبيعي، وعيادات أسنان، وعيادات تخصصية.

وقال دكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، إنه تم ترخيص 4 أقسام للقسطرة القلبية، و12 بنك دم متضمن 5 بنوك دم حكومية، و7 بنوك دم خاصة، كما تم ترخيص 21 مركزا لغسيل الكلى، وتجديد الترخيص لـ10 مراكز غسيل كلوي، بالإضافة إلى ترخيص 20 مركزا لليزر، ومنح 20 ترخيصا لمستخدمي أجهزة الليزر من الأطباء، كما تم تجديد ترخيص زراعة الأعضاء البشرية لـ6 مستشفيات خاصة، مشيرا إلى معاينة 650 معمل تحاليل بالمشاركة مع الإدارة المركزية للمعامل؛ تمهيداً لإستصدار التراخيص من قبل الإدارة المركزية للمعامل.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى منح تراخيص مزاولة المهن الطبية لـ51 ألفا و854 من أعضاء الفريق الطبي، من ضمنهم 16 ألفا و242 طبيبا بشريا وأسنان وصيدليا، و1199 ممارس علاج طبيعي، و1574 طبيبا بيطريا، و2444 أخصائي تمريض وأشعة، و22 ألفا و167 فنيا، لافتا إلى منح ترخيص مزاولة المهنة الطبية لـ321 من أعضاء الزمالة المصرية، كما تم منح 149 ترخيصا للأطباء من غير المصريين.