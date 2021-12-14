السفير البابوي ببيروت: مسئولون في الفاتيكان يزورون لبنان قريبا

كشف السفير البابوي في لبنان، المونسنيور جوزف سبيتري، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مسؤولين من الفاتيكان للبنان قريباً.

واجتمع رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، مع السفير البابوي في لبنان اليوم بالسراي الحكومي، وعرض معه نتائج زيارته إلى الفاتيكان ولقائه مع البابا فرنسيس، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وقال السفير سبيتري بعد اللقاء: "سيزور مسؤولون من الفاتيكان لبنان قريباً، وأتمنى أن نرحب بالبابا فرنسيس في لبنان السنة المقبلة"، مشيراً إلى أن زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان لن تكون قريبة جداً نظراً للمسائل العملية والتقنية.

وأضاف: "تطرقنا خلال اللقاء للمبادرة التي يمكن القيام بها سوياً مع كل المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية لمساعدة لبنان في المجال الاجتماعي، من أجل مساعدة الفقراء والنظر في كيفية مساعدة المدارس، والمؤسسات الأخرى التي تعمل أيضاً على مساعدة الفقراء".



