القومي للمرأة ينفذ لقاء بكلية زراعة جامعة أسوان ضمن فعاليات حملة مناهضة العنف الأسري

نفذ المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، لقاء بكلية الزراعة جامعة أسوان ضمن فعاليات حملة "مناهضة العنف الأسري وبيان أثره على المجتمع" والتى ينظمها المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف ممثلا فى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وذلك في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي ينفذها المجلس هذا العام تحت شعار "كوني"، بحضور هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، وأسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى، ومجدي محمد علي نائب رئيس مستشار رئيس جامعة أسوان، ورضا السباعي عضو المكتب الفني لفضيلة الإمام الأكبر، والأستاذة نورهان زينهم، والأستاذ محمد رمضان ممثلي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة.

وأوضحت هدى مصطفى، أن مبادرة "مناهضة العنف الأسري وبيان أثره على المجتمع"، فى محافظة أسوان كثاني محافظة بعد محافظة الإسماعيلية سوف تتناول بعض العادات والتقاليد المتأصلة والتي تساهم بشكل كبير في ممارسات العنف الأسري، مشيرة إلى تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة للعنف ضد المرأة فى إطار الأسرة، أسباب العنف الأسري وأشكاله وتأثيره على الأطفال، الخلافات الصحية وعلاجها بالحوار بين أفراد الأسرة.

وقدم أسامة الحديدي، التحية للحضور المشاركين فى اللقاء، مثنيا على بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، والذي يهدف إلى لم شمل الأسرة المصرية والسعي إلى الترابط الأسري.

وأشار إلى الأسوة الحسنة المتمثلة في بيت النبوة، وكيف تكون الألفة والمودة في البيوت وكيفية مناهضة العنف الأسري الذى يترتب عليه الكثير من المفاسد والتي قد تصل إلى إهمال الأسرة والتأثير على العمل.

وألقت نورهان زينهم كلمة تعريفية عن دور مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة فى تلقي شكاوى السيدات والعمل على حلها من خلال مجموعة من المحامين على مستوى المحافظات لحل مشكلات السيدات، أو إحالتها للجهات المختصة، مشيرة إلى أهداف بروتوكول التعاون مع وحدة لم الشمل التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.