محكمة أوروبية تقضي بمنح جواز سفر بلغاري لطفل سيدتين متزوجتين

حصلت سيدتان تكافحان من أجل الحصول على وثائق هوية بلغارية لطفلهما، على دعم من محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، من خلال حكم يقضي بضرورة أن تمنح صوفيا الوثائق للطفل، على الرغم من تعريفها - الأكثر تحفظا – لمفهوم الأسرة.

وقد توصل أبرز القضاة في الاتحاد الأوروبي، إلى أنه يجب على السلطات البلغارية إصدار بطاقة هوية أو جواز سفر للطفل محور القضية، بدون أن تطلب في البداية الحصول على شهادة ميلاد وطنية له، وذلك بحسب ما ورد في بيان صحفي رسمي صدر عن المحكمة.

ويشار إلى أن الطفل، وهو مواطن بلغاري من مواليد عام 2019 بإسبانيا، لديه شهادة ميلاد إسبانية تعترف بالسيدتين - المتزوجتين في عام 2018 - كأمهات له، بدون تحديد ما إذا كانت العلاقة بيولوجية أم قانونية. وهناك واحدة منهما بلغارية، أما الأخرى فهي بريطانية.

وعندما سعت كلا السيدتين للحصول على وثائق الهوية البلغارية للطفل، رفضت السلطات في صوفيا منح شهادة الميلاد اللازمة، بناء على الوثيقة الإسبانية، حيث إنه بموجب قانون الأسرة البلغاري، يمكن الاعتراف بأم واحدة فقط في شهادة الميلاد.

ووجدت محكمة العدل الأوروبية أن التصرف كان مخالفا لقانون الاتحاد الأوروبي. وقالت المحكمة إنه يجب على بلغاريا الاعتراف بالوثائق الصادرة من دولة أخرى عضو في الكتلة الأوروبية، والتي تضمن حق الطفل في حرية التنقل.