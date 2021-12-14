مسافرون من أمريكا وبريطانيا يقضون عطلة عيد الميلاد في الحجر الصحي في هونج كونج

اضطر سام وونج وهو رجل أعمال من هونج كونج إلى إلغاء خططه الخاصة بقضاء عطلة عيد الميلاد بسبب إجراءات الحجر الصحي، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وكان وونج /60 عاما/ ، وهو مدير تنفيذي في شركة الطاقة المتجددة الصينية، قد حجز للسفر إلى الولايات المتحدة لقضاء عيد الميلاد مع طفليه اللذين يدرسان هناك، واللذين لم يرهما منذ ستة أشهر، ولكن قبل أسبوع من رحلته،أعلنت حكومة هونج كونج أن المسافرين العائدين من الولايات المتحدة سيضطرون إلى قضاء أسبوع في الحجر الصحي داخل معسكرات العزل ، التي تفتقر لوسائل الراحة ، قبل قضاء 14 يوما أخرى في غرفة فندقية يتحملون تكاليفها بأنفسهم.

كما يواجه المسافرون من المملكة المتحدة نفس الاحتمال ،وفقا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست اليوم الاثنين .

وتسبب هذا التصعيد في القيود على السفر في العالم، إضافة إلى التهديدات التي سببتها سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والصعوبات في إيجاد غرفة في فندق وغيرها من الشكوك، في فقدان وونج الرغبة في الاستمتاع بقضاء عطلته.

وقال في نهاية الأمر :" إن السفر أصبح أمرا مرهقا ومحبطا ... سيضطر أطفالي إلى قضاء عيد الميلاد بمفردهم. "