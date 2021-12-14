مبيعات بوينج من الطائرة 737 ماكس تصل إلى 692 طائرة خلال العام الحالي

تلقت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج، طلبيات لشراء 109 طائرات من الطراز بوينج 737 ماكس خلال الشهر الماضي ليصل إجمالي الطلبيات على هذا الطراز منذ بداية العام إلى 692 طائرة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن طلبيات الشهر الماضي لشراء طائرات 737 ماكس تشمل 72 طائرة من شركة أكاسا أير الهندية و30 طائرة من شركة 777 بارتنرز و7 طائرات من ساوث ويست أيرلاينز.



في الوقت نفسه تلقت الشركة الأمريكية خلال الشهر الماضي إخطارات بإلغاء طلب 18 طائرة من نفس الطراز.



وبنهاية نوفمبر الماضي وصل إجمالي الطلبيات لدى بوينج 4210 طائرات مقابل 4160 طائرة في نهاية الشهر السابق.



وسلمت بيونج خلال الشهر الماضي 34 طائرة ليصل إجمالي التسليمات منذ بداية العام إلى 302 طائرة.



وكانت سلطات الطيران في العالم قد أوقفت في مارس 2019 تحليق جميع الطائرات طراز بوينج 737 ماكس في أعقاب حادثين مأساويين أسفرا عن مقتل 346 شخصا.



ووقع الحادث الأول في إندونيسيا في أكتوبر عام 2018، والثاني في إثيوبيا في مارس 2019.



ووقع الحادثان نتيجة عطل في جهاز الاستشعار بنظام التحكم في الطيران والذي من شأنه أن يدفع مقدمة الطائرة إلى أسفل، حيث تبين أن الطيارين غير مدربين على كيفية إيقاف هذا النظام تلقائيا.



وفي نوفمبر من العام الماضي بدأت دول العالم السماح لطائرات بوينج 737 ماكس 737 بالتحليق مجددا في أعقاب إجراء تحسينات مهمة عليها وإخضاعها للعديد من اختبارات السلامة والأمان، خاصة بعد أن رفعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، الحظر المفروض على استخدام طائرات بيونج 737 ماكس.