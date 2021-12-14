القبض على 544 شخصا في عملية كبيرة بأوروبا ضد الأدوية المقلدة

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ألقى محققون أوروبيون القبض على 544 شخصا في عملية ضد العقاقير المقلدة والمنشطات، وفقا لوكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول).

وتمت مصادرة مواد تبلغ قيمتها 63 مليون يورو (70 مليون دولار)، حسبما أعلنت وكالة يوروبول في لاهاي اليوم الثلاثاء.

كما تمت مصادرة عقاقير تستخدم كمنشطات وأدوية يزعم بأنها مضادة لفيروس كورونا، بحسب التقرير.

وفي ضوء انتشار اللقاحات، رصدت يوروبول انخفاضا واضحا في مبيعات المستحضرات المماثلة.

وحذرت منظمة يوروبول من أن الادوية المقلدة ومواد أخرى تمثل تهديدا للصحة العامة. ويجري إنتاجها في معامل غير شرعية دون تطبيق قواعد السلامة ومراعاة اللوائح الصحية، كما أنها غالبا ما تحتوي على مواد ضارة.

وذكرت وكالة يوروبول أنه تم التحقيق بشأن 33 شبكة إجرامية و 37 شركة. وتم فتح حوالي 1400 تحقيق منفصل وتم فرض رقابة على 6500 رياضي.

وكثف المحققون تركيزهم على عصابات الإتجار في المواد المنشطة والأدوية المقلدة لعلاج السرطان وضعف الانتصاب والحساسية والمسكنات.