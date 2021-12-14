التاريخ ينصف تونس أمام مصر قبل مواجهة نصف نهائي كأس العرب

تنتظر جماهير الكرة المصرية مواجهة مرتقبة بين منتخب الفراعنة والمنتخب التونسي غدا الأربعاء، في الخامسة مساء على ستاد 974 ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب.

وضرب منتخبنا الوطني موعدا مع تونس بعدما تأهل من الدور الربع النهائي بالفوز على الأردن بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي احتكم بالأشواط الإضافية.

وفي المقابلـ تأهل منتخب نسور قرطاج بعد الفوز على عمان بنتيجة 2-1.

ودائما ما تحمل مباريات مصر وتونس إثارة كبيرة على المستوى الخططي والتكتيكي حيث التقى منتخبنا الوطني أمام تونس في 40 مباراة، نجح الفراعنة في تحقيق الفوز في 13 مباراة منذ المواجهة الأولى عام 1960.

فيما فاز منتخب تونس على مصر في 16 مباراة منها 6 مباريات ودية بالإضافة إلى 10 لقاءات رسمية، وسيطر التعادل على 11 مواجهة.

ويتفوق منتخب تونس على مصر بفارق مباراتين في الانتصارات الرسمية، حيث فا الفراعنة على المنتخب التونسي في 8 مرات بالبطولات الرسمية.

وفي تصفيات كأس الأمم الأخيرة، فاز منتخبنا الوطني على تونس بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي اقيم يوم 16 نوفمبر 2018، والذي جاء بعد 16 عاماً من أخر فوز رسمي للفراعنة أمام تونس.