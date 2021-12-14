السجن 6 سنوات لمتهم أحدث عاهة مستديمة لطفل

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 7 سنوات غيابي لمتهم تسبب بإحداث عاهة مستديمة لطالب بمنطقة الأزبكية.



صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد المالك، وعادل أحمد حراجي، وأمانة سر سيد نجاح، وأحمد رضا.



ووجهت النيابة العامة للمتهم، الخمسيني "محمد، ق"، هارب في القضية رقم ١٤٥٠ لسنة ٢٠٢١، أنه أحدث عمدا بالمجني عليه الطفل "ز،ع" عاهة مستديمة تقدر نسبتها حوالي ٩% متمثلة في تكون ندب بيسار الرأس ويسار الوجه.



وأسندت النيابة للمتهم أنه حاز سلاح أبيض "كتر"، بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.



وبحسب تقرير الطب الشرعي فإن المجني عليه إصابته عبارة عن جرح قطعي بأعلى الساعد الأيمن ومدة العلاج أقل من واحد وعشرين يوما.