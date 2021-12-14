إنتل تعتزم إقامة مصنع رقائق في ماليزيا باستثمارات 7 مليارات دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم شركة أشباه الموصلات الأمريكية إنتل استثمار 30 مليار رينجت (1ر7 مليار دولار) لإقامة أحدث مصنع للرقائق في ماليزيا.

وبحسب تقارير إخبارية أعلنت هيئة تنمية الاستثمار الماليزية في دعوة إعلامية أن إنتل اختارت ماليزيا لزيادة قدراتها لإنتاج أحدث تقنياتها من أشباه الموصلات. وسيقام المصنع الماليزي في ولاية بينانج شمالي ماليزيا.

ومن المنتظر الإعلان عن المشروع رسميا في مؤتمر يعقد بمطار كوالالمبور غدا الأربعاء بحضور بات جلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ووزير التجارة الماليزي ورئيس هيئة تنمية الاستثمار.

وبحسب الدعوة فإن إضافة مجموعة القدرات المتقدمة إلى أنشطة إنتل في ماليزيا ستعزز أنشطتها الداعمة، ومركز خدمتها العالمي.