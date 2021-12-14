 مقتل 5 يمنيين وإصابة 129 خلال احتفالات الفوز على السعودية في مباراة للناشئين - بوابة الشروق
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مقتل 5 يمنيين وإصابة 129 خلال احتفالات الفوز على السعودية في مباراة للناشئين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 3:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 3:15 م

لقي 5 يمنيين حتفهم وأصيب 129 آخرون بسبب إطلاق الرصاص في عدد من المحافظات اليمنية، احتفالا بفوز المنتخب اليمني للناشئين بكأس بطولة غرب أسيا.

ونقل موقع "26 سبتمبر" الخاضع لسيطرة الحوثيين عن وزارة الصحة في حكومتهم (غير معترف بها دوليا)، إن الاحتفالات يوم أمس الاثنين شهدت إطلاق الأعيرة النارية ما تسبب بوفاة خمسة أشخاص وإصابة 129 آخرين.

وأشار الموقع إلى أنه جرى تقديم الرعاية الصحية للمصابين في المستشفيات التي تقع بمناطق سيطرة الجماعة.

وفاز المنتخب اليمني للناشئين مساء أمس الاثنين، ببطولة غرب آسيا بركلات الترجيح، بعد تعادله مع نظيره السعودي بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي للمباراة.

وشهدت عدة محافظات يمنية احتفالات شعبية واسعة، وإطلاق كثيف للرصاص الحي في الهواء والألعاب النارية، احتفالا بالفوز.

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