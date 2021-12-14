 رقم مميز لـ محرز في مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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رقم مميز لـ محرز في مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 10:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 10:17 م

سجل الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، مباراته رقم 100 مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك في مباراة ليدز يونايتد في اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة الـ17.

وأصبح محرز ثالث لاعب إفريقي يشارك في 100 مباراة مع فريقين مختلفين وهما ليستر سيتي ومانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد نوانكو كانو الذي لعب بورتسموث وأرسنال وشيخو كوياتيه الذي دخل نادي المائة مع وستهام يونايتد وكريستال بالاس.

وسجل رياض محرز مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز، و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا.


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