تحرير 363 مخالفة تموينية في حملة على المخابز والأسواق بالأقصر

واصل رجال مديرية التموين بالأقصر حملاتهم بالأسواق والمحال التجارية وأسفر ذلك عن تحرير عدد 363 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 101 ضد المخابز، وعدد 245 محضر ضد الأنشطة الأخرى بالأسواق، وعدد 17 محضر ضد أنشطة المواد البترولية.

كما تم ضبط العديد من السلع المنتهية الصلاحية والسلع مجهولة المصدر وبدون فواتير، وكذلك كميات من الدقيق البلدي المدعم المهرب بالسوق السوداء.

كما قامت المديرية والإدارات التابعة لها بالاشتراك مع اللجان المشتركة كالطب البيطري، والصحة، وهيئة سلامة الغذاء، والمسطحات، وشرطة السياحة والبيئة؛ حيث تم المرور على العديد من المطاعم والأنشطة الأخرى، وتم خلال تلك الحملات اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحريز المضبوطات.

وأهابت المديرية بالمواطنين توخي الحذر عند الشراء، والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية وغير الغذائية، وكذا التأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء والتقدم بالشكاوى إن وجدت، وذلك من خلال بوابة الشكاوى الحكومية أو مكاتب التموين المنتشرة بأرجاء المحافظة.