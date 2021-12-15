المفوضية الأوروبية تستهدف ضمان سفر أسرع وأقل تكلفة بالقطارات

قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، خطة تقترح تزويد خدمة السفر بالقطارات في أوروبا بالمزيد من خطوط السكك الحديدية مع زيادة في عدد الركاب وفي سرعة القطارات.



وتشكل المقترحات مضاعفة حركة القطارات السريعة بحلول 2030، وزيادتها إلى ثلاثة امثال بحلول 2050.



ويكمن الهدف في الوصول إلى سرعة 160 في الساعة في خطوط السكك الحديدية الأوروبية الكبرى.



وترغب الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في دراسة سن قاعدة في الاتحاد الأوروبي تعفي تذاكر القطارات من ضريبة القيمة المضافة.



ومن المنتظر أن يتم تسهيل حجز رحلات السفر بالقطارات عبر الحدود، حيث تعد المفوضية مشروع قانون لعام 2022 "لتعزيز نظام التذاكر متعدد المواصلات سهل الاستخدام".