محافظ البنك المركزي يكرم سفير الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر

كرم السيد/ طارق عامر محافظ البنك المركزي معالي السفير/ محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت الشقيقة بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر.



وخلال اللقاء الذي جمع بينهما بمقر البنك المركزي أكد المحافظ على متانة وقوة العلاقات التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي، وأعرب عن تقديره للدور البارز الذي ساهم به معالي السفير/ محمد صالح الذويخ على مدار السنوات الست الماضية في زيادة أواصر التعاون المستمر والمثمر بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي، وكذلك الدعم الذي تلقاه البنك المركزي من دولة الكويت خلال الفترات الصعبة السابقة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، متمنياً لمعالي السفير دوام التوفيق والنجاح.