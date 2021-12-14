واصلت دول العالم، اليوم الثلاثاء، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

آسيويا، في إيران، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، عن تسجيل 2784 إصابات و67 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه منذ ظهر أمس الأحد وحتى ظهر اليوم الثلاثاء ارتفع اجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و160 ألفا و 303 إصابات مؤكدة.

وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 922 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 605 آلاف و920 حالة والوفيات إلى 8123 حالة.

وفي إندونيسيا سجلت البلاد 190 إصابة بفيروس كورونا و12 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و259 ألفا و439 إصابة والوفيات إلى 143 ألفا و960 إصابة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 824 ألفا 764 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و559 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة إلى مليون و579 ألفا و710 حالات. كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و31 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 397 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 980 ألفا و372 حالة، كما سجلت 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و 876 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم /الثلاثاء/ تسجيل 442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 274 ألفا و143 حالة. وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - بأنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 804 حالات. وأضافت الوزارة أن 548 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس، بينهم 31 شخصا في حالة خطيرة.

وفي أوروبا، رصدت السلطات الصحية البريطانية 150 حالة وفاة، و59 ألفا و610 إصابات جديدة خلال اليوم الأخير، في أعلى زيادة يومية في للوفيات تسجلها بريطانيا منذ 11 شهرا. ويبلغ بذلك إجمالي عدد من ماتوا في المملكة المتحدة، خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بـ"كوفيد-19"، 146 ألفا و627 حالة، وارتفع العدد التراكمي للإصابات المؤكدة، المسجلة منذ ظهور الوباء، إلى 10 ملايين و932 ألفا و545 إصابة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 120 حالة وفاة، و20 ألفا و677 إصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة 135 ألفا و49 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 5 ملايين و258 ألفا و886 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة اليونانية 130 وفاة، و5 آلاف و736 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 19 ألفا و475 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء مليونا و6 آلاف و707 إصابات.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 14 حالة وفاة و3591 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البرتغال إلى 18 ألفا و687 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى مليون و126 ألفا و318 إصابة.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 142 ألفا و 228 حالة. كم أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 612 حالة بعد تسجيل حالة وفاة على مدار أمس.

وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة الدنماركية 8314 إصابة جديدة و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 570 ألفا و 502 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 3030 وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت البلاد 3071 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 56 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 657 ألفا و726 حالة إصابة والوفيات إلى 11 ألفا و722 حالة.

وفي أيسلندا، سجلت السلطات الصحية 161حالة إصابة جديدة، بينما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغت 19 ألفا و 708 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 38 حالة.

وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5971 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة هناك مليونا و137 ألفا و 969 حالة، بينما تم تسجيل 12 حالة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 11 ألفا و 862 حالة.

وفي الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 120 ألفا و56 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50 مليونا و83 ألفا و493 حالة، كما تم تسجيل 1276 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 797 ألفا و208 حالة.

فيما أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل وفاة 102 شخص وإصابة 4 آلاف و226 آخرين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 616 ألفا و457 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 22 مليون و177 ألفا و59 إصابة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2314 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 مليون و918 ألف و987 حالة، كما سجلت 194 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 296 ألفا و721 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3712 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و841 ألف و672 حالة، كما سجلت 20 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و964 حالة.