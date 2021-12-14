وزير الزراعة في موريتانيا يبحث مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تطوير التعاون

أجرى وزير الزراعة الموريتاني ولد أحمد علي مباحثات في نواكشوط مع محمد بن عبيدي المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وذكرت وزارة الزراعة الموريتانية في بيان أن اللقاء تناول تطوير التعاون، فيما أعرب وزير الزراعة الموريتاني عن تطلع بلاده لمساعدة الهيئة في مجال زراعة الخضروات/ نظرا للخبرة التي تتوفر لها الهيئة في مجال الإنتاج والتنويع الزراعي عموما وزراعة الخضروات على وجه الخصوص.

وحث الوزير الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي على دعم بلاده في مجال الخدمات الزراعية من خلال توسيع النشاط ما يضمن تغطية الحاجة في هذا المجال.

وأكد الوزير اهتمام موريتانيا بالشراكة في مجال السكر والتمور واستعدادها للدخول في شراكة بالمجالين.

من جانبه، أعرب محمد بن عبيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عن استعداد الهيئة لمساعدة موريتانيا في توجهها الجديد الرامي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

م م ر