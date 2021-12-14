اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة على الأرجح، مؤكدة أن اللقاحات أقل فعالية ضد هذه النسخة.

وتشير المنظمة، إلى أنه وفقا للبيانات الأولية يخفض "أوميكرون" بعض الشيء من فعالية اللقاحات المضادة للفيروس التاجي المستجد، ولكنه أقل خطورة من "دلتا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت أمس الاثنين إن "أوميكرون" الذي رُصد في أكثر من 60 دولة يشكل "خطرا عالميا كبيرا"، لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة.

وأوضحت المنظمة أنه ما زال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يكون "أوميكرون" أقل ضراوة من المتحورات الأخرى.