وجه المستشار محافظ الأقصر بإعداد حصر شامل لكل مواقف سيارات "السرفيس" بالمحافظة، مع وضع خطة واضحة مقترحة لتطويرها، تمهيدًا لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢، بحضور محمد عبد الفتاح أدم، سكرتير عام المحافظة، هدى المغربي، سكرتير عام مساعد المحافظة، رؤساء المراكز والمدن، وكلاء الوزارات، ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

ووافق أعضاء المجلس التنفيذي على إعطاء مهلة جديدة لإعادة ترخيص السيارات "الكبود" العاملة بالمحافظة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 1 يناير 2022 تنتهي في 30 يونية من العام ذاته.