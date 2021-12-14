صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلق نداء بقيمة 835 مليون دولار

أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان نداء بقيمة 835 مليون دولار لدعم الأشخاص في حالات الأزمات خلال عام 2022، وأكد أن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المنقذة للحياة أصبحت أهم من أي وقت مضى.

وقال الصندوق :"من الأهمية بمكان إدراك أن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ليست ثانوية بالنسبة لأنماط أخرى من خدمات الطوارئ؛ إنها هي منقذة للحياة. والآن بينما يصارع العالم عدة كوارث متداخلة، أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى."

ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، فإن الهدف هو الوصول إلى أكثر من 54 مليون امرأة وفتاة وشاب في 61 دولة، في خضم الاحتياجات المتزايدة بسبب الصراع وجائحة كورونا والتحديات الأخرى.

وخلال حدث افتراضي، قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم عن استراتيجية الوكالة للأعوام المقبلة: "نحن بصدد توسيع نطاق العمل الكامل لعملنا الإنساني، من أجل حماية حقوق وصحة وحياة النساء واليافعين بشكل أفضل."

وبحسب آخر تقرير إنساني صدر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، للسنة الثالثة على التوالي، فإن دولة اليمن هي الأكثر احتياجا، حيث تتطلب حوالي 100 مليون دولار من الدعم العاجل.

وتكشف التقديرات الأخيرة وفاة امرأة واحدة كل ساعتين أثناء الولادة، وتعاني مليون امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد.