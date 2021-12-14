بدء تجارب على جرعات لقاح كورونا بدون إبرة في بريطانيا

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تقوم جامعة في بريطانيا بتجرية لقاح يستخدم تكنولوجيا لتسهيل إعطاء الجرعات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) بدون إبرة.

وتستخدم الحقنة تدفق كمية من الهواء ليدفع اللقاح إلى داخل الجلد، لتقدم بذلك بديلا ممكنا للأشخاص الذين يخافون الجرعات التي تعتمد على الحقن بإبرة، حسبما قالت جامعة ساوثهامبتون اليوم الثلاثاء.

وتم تطوير اللقاح بواسطة تقنية "ديوس فاكس" الخاصة بجامعة كامبريدح ويمكن زيادته وتصنيعه كمسحوق إذا كانت التجارب ناجحة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ساول فاوست، استاذ مناعة الأطفال والأمراض المعدية قوله في بيان إن اللقاح "يستهدف السلالات المتحورة من كوفيد-19 وفيروسات كورونا التى تتوقع ظهورها مستقبلا".

ومن المقرر أن تتبع المرحلة الأولى من التجارب المتطوعين ولمدة 12 شهرا.