إم تي إن تفوز بأول رخصة لشبكات اتصالات الجيل الخامس في نيجيريا

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حصل فرع مجموعة الاتصالات العملاقة إم.تي.إن جروب في نيجيريا على أول رخصة لتشغيل أول شبكة اتصالات من الجيل الخامس في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، بما يمهد الطريق أمام أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في أفريقيا لتقديم خدمات إنترنت أسرع للمستهلكين والشركات.

وبحسب هيئة الاتصالات النيجيرية فإن شركة إم.إن.تي نيجيريا كوميونيكشنز فازت بواحدة من رخصتين تم طرحهما في مزايدة اليوم الاثنين لتقديم خدمات الجيل الخامس للاتصالات في نيجيريا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة مافاب كوميونيكشنز فازت بالرخصة الثانية على حساب فرع أفريقيا لمجموعة بهارتي أيرتل الهندية.

ووصلت شركتا إم.تي.إن ومافاب إلى الجولة الـ 11 من المزايدة حيث بلغ سعر الرخصة الواحدة 9ر275 مليون دولار، في حين كان السعر الأساسي للرخصة 4ر197 مليون دولار.

وقال عيسى بانتامي وزير الاتصالات النيجيري إن نيجيريا ترغب في نشر خدمات الجيل الخامس للاتصالات في المناطق الحضرية الرئيسية بالبلاد لكي تضم أكبر شبكة اتصالات محمولة في أفريقيا بحلول 2025.

وأضاف أن هذه التكنولوجيا الجديدة ستقطع شوطا طويلا في دعم المؤسسات الأمنية في البلاد.