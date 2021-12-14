عمرو أدهم: تحويلي للتحقيق في الزمالك قرار انتقامي

أوضح عمرو أدهم عضو لجنة الزمالك السابق، أنه لا يجوز للجنة معينة أن تخضع لجنة سابقة للتحقيق لأن اللجنتان لهما نفس الوضع والصلاحيات.

وتابع أدهم في تصريحات تليفزيونية، من خلال برنامج، بوكس تو بوكس، مع الإعلامي محمد شبانة المذاع على فضائية etc، اليوم، الثلاثاء: "كيف تكلف موظفين تعطيهم رواتبهم أن تحقق مع أشخاص أخرين، الطبيعي أن تكون احكام وقرارات اللجنة التي تحقق معنا موجهة».

وواصل عضو الزمالك السابق: "من حق أي لجنة حينما تجد مخالفات أن تتقدم بشكوى لوزارة الرياضية وهي الجهة التي منوط لها التحقيق في المخالفات».

وتابع أدهم: "قرار تحويلنا للتحقيق قرار انتقامي لأننا فتحنا بعض الملفات المسكوت عنها».

وأكمل: "من حقي أن أطلب تحقيق في القضايا الدولية التي تورط فيها مجلس الزمالك السابق، وأصدرنا بيانا عن هذه القضايا».

وختم: "أدرس الترشح في الانتخابات المقبلة، أنتظر وضوح المشهد، وأعتقد أن وزارة الرياضة السبب في ضبابية الصورة داخل الزمالك».