قررت نيابة ثان الرمل في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التحفظ على 6 أطنان و700 كيلو جرام ملح طعام، مجهول المصدر، وغير مطابق للمواصفات القياسية، أو صالح للاستهلاك الآدمي، بعد ضبهم داخل مصنع تعبئة.

كما قررت النيابة العامة، التحقيق مع المسئول عن المصنع، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وإرساله عينة من المضبوطات إلى معامل وزارة الصحة؛ لتحليلها وبيان مدى مطابقة الملح للمواصفات القياسية، وسلامته للاستخدام الآدمي.

وجاء قرار النيابة، عقب الحملة التي شنتها شرطة التموين، حيث تم ضبط المصنع، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل، عقب ورود معلومات حول قيام المدير المسئول عن المصنع بتجميع ملح الطعام غير مطابق للمواصفات القياسية، وإعادة تعبئته داخل عبوات جديدة، وطرحه للبيع في الأسواق.

وبتقنين الإجراءات، ومداهمة المصنع، وتفتيش أروقته عثر بداخله على المضبوطات، وهي عبارة عن ملح طعام خشن، غير صالح للاستهلاك الآدمي، ومدون على كمية منه بيانات وهمية، وذلك قبل طرحه للبيع في الأسواق لجمهور المستهلكين.