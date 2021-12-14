وزير الخارجية الروسي: يجب ألا يُمنع أي مُرشح من خوض الانتخابات الليبية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنّ بلاده تشارك بشكل كبير في الجهود الدولية لتحقيق التسوية في ليبيا.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "رأي عام" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر شاشة "ten"، مساء الثلاثاء، أنّ بلاده تدعم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري.

وشدّد على أهمية إدماج كل القوى والجماعات السياسية في العملية الانتخابية في الرقابة والعملية الإجرائية، وألا يُمنع أي مُرشح من خوض الانتخابات.

وعبّر عن أمله في إجراء هذه الانتخابات والالتزام بعقدها في موعدها، ليس فقط الأمور الشكلية لكن أيضًا على الصعيد الإجرائي.

وأشار إلى أنّ الانتخابات يمكن أن يندمج فيها كل قادة الجماعات السياسية، مشدّدًا على أهمية ضمان مشاركة كل الجماعات الليبية في الانتخابات مع الالتزام بنتائجها.

ورأى أنه لا توجد مشكلة في تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة، لكن المهم أن تتم بنجاح وتُنظّم بشكل جيد، وأنّ يتم تلافي الملاحظات المقدمة من الأطراف.